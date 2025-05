Gioia Tauro blitz antidroga al porto | sequestrati 3 chili di cannabis nascosti tra alimenti in un container

Recentemente, al porto di Gioia Tauro, la polizia ha smantellato un ingente traffico di droga, sequestrando circa 3 chili di cannabis indica nascosta tra alimenti in un container. L’operazione, frutto di un'approfondita indagine e collaborazione tra forze dell’ordine, rappresenta un passo importante nella lotta al narcotraffico e alla criminalità organizzata.

In un'operazione condotta recentemente al porto di Gioia Tauro, la polizia ha messo a segno un colpo significativo nella lotta al traffico di droga, sequestrando circa 3 chili di cannabis indica abilmente occultata all'interno di un container. L'azione investigativa, frutto di una sinergia tra

