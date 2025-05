Getafe-Celta Vigo il pronostico de LaLiga | doppia combo per chiudere il campionato

LaLiga sta per chiudersi con l'ultima giornata e il Barcellona già campione. In attesa della doppia combo per il pronostico, analizziamo le sfide finali e le possibili sorprese di questa stagione, lasciando spazio alle emozioni e alle strategie delle squadre. Un'occasione per chiudere il campionato con entusiasmo e prevedere le ultime mosse in vista della Champions League.

Sta per calare il sipario anche sulla stagione de LaLiga, con la trentottesima giornata che chiuderà il campionato, con il Barcellona che si è già laureato campione, precedendo in classifica i rivali del Real Madrid. Con il discorso Champions League già chiuso, ad animare quest’ultimo turno sarà la lotta per l’ultimo posto in Europa League, con tre squadre a contenderselo. Tra queste c’é anche il Celta Vigo, che affronterà in trasferta il Getafe, con il match in programma sabato 24 maggio alle ore 21. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Getafe-Celta Vigo, il pronostico de LaLiga: doppia combo per chiudere il campionato

Leggi anche questi approfondimenti

Real Sociedad-Celta Vigo, il pronostico de LaLiga: combo in under ma non solo

La finale di stagione in LaLiga si preannuncia emozionante, con la trentacinquesima giornata che apre le porte a un turno infrasettimanale ricco di battaglie.

Rayo Vallecano-Real Betis, il pronostico de LaLiga: dal GOL alla chance mix

Martedì 13 maggio ha preso il via la trentaseiesima giornata di LaLiga, con tre sfide intriganti che potrebbero avere un impatto significativo sul titolo.

Real Madrid-Mallorca, il pronostico de LaLiga: GOL e non solo

La 36° giornata de LaLiga si anima con un confronto atteso: Real Madrid e Mallorca. Le due squadre, con destini opposti in questa stagione, si affronteranno domani 14 maggio alle 21:30 allo stadio Santiago Bernabéu.

Se ne parla anche su altri siti

Getafe-Celta Vigo, il pronostico è... suggerito dalle motivazioni; Pronostico Getafe-Celta Vigo: il tecnico saluta con una sconfitta; Pronostico Getafe-Celta Vigo: statistiche e ultime quote Liga; Getafe-Athletic Bilbao (giovedì 15 maggio 2025 ore 21:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Poche .... 🔗Ne parlano su altre fonti

Getafe-Celta Vigo, il pronostico è... suggerito dalle motivazioni

Scrive tuttosport.com: Il settimo posto de LaLiga, che vale l’ Europa League, al momento è occupato dal Celta che, dopo lo scontro diretto (perso 1-2) con il Rayo di qualche giorno fa, ha visto ridursi a un punto soltanto ...

Pronostico Getafe-Celta Vigo: il tecnico saluta con una sconfitta

Segnala ilveggente.it: Getafe-Celta Vigo è una gara della trentottesima giornata della Liga: dove vederla, formazioni, pronostico ...

Pronostico Real Sociedad-Celta Vigo: fuori casa cambia tutto

Lo riporta ilveggente.it: Real Sociedad-Celta Vigo è una partita della Liga e si gioca martedì alle 20:00: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.