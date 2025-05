Gesesa interruzione idrica al Rione Libertà | le strade interessate

Gesesa-Benevento comunica che mercoledì 28 maggio, dalle 14:00 alle 15:00, ci sarà una sospensione dell'acqua nel Rione Libertà per lavori di manutenzione. La interruzione interesserà varie strade, tra cui via Napoli da civico 44 a 162. Si consiglia di pianificare di conseguenza per minimizzare i disagi.

Tempo di lettura: < 1 minuto Gesesa-Benevento informa che mercoledì 28 maggio sarà sospesa l’erogazione idrica per lavori di manutenzione ordinaria in zona Rione Libertà. L’interruzione avrà luogo dalle ore 14:00 alle ore 15:00 nelle seguenti strade: – via Napoli da civ. 44 a civ. 162 (da incrocio Via Raoul Follerau a incrocio via Teodoro Mommsen ) – via Teodoro Mommsen; – via Raoul Follerau; – via Giuseppe Maria Galanti. L'articolo Gesesa, interruzione idrica al Rione Libertà: le strade interessate proviene da Anteprima24. 🔗Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Gesesa, interruzione idrica al Rione Libertà: le strade interessate

