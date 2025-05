George Floyd archiviate indagini su polizia per questo e altri casi

Le indagini sui dipartimenti di polizia, tra cui quelle relative a George Floyd e Breonna Taylor, sono state archiviate. Il Dipartimento di Giustizia ha deciso di interrompere gli accordi con Minneapolis e Louisville, segnando un significativo passo indietro nelle riforme attese per rendere le forze dell’ordine più responsabili e trasparenti.

Archiviate le indagini sui dipartimenti di polizia legate ad alcuni casi di abusi delle forze dell’ordine, come quelli di George Floyd e di Breonna Taylor. Il Dipartimento di Giustizia ha deciso di annullare gli accordi con Minneapolis e Louisville, nel Kentucky, che prevedevano una riforma delle forze dell’ordine a seguito degli omicidi di George Floyd e Breonna Taylor. Il Dipartimento ha annunciato la decisione mercoledì. A gennaio, Minneapolis aveva approvato un decreto consensuale con il governo federale negli ultimi giorni dell’amministrazione Biden per riformare le sue politiche in materia di formazione e uso della forza sotto la supervisione del tribunale. 🔗Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - George Floyd, archiviate indagini su polizia per questo e altri casi

Il Dipartimento di Giustizia Usa archivia indagini su polizia per casi Taylor e Floyd

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha deciso di archiviare le indagini su alcuni dipartimenti di polizia coinvolti negli omicidi di Breonna Taylor e George Floyd, tra cui Louisville e Minneapolis.

