Generare 5 secondi di video con l’IA consuma quanto 1 ora di microonde

Secondo il MIT Technology Review, generare solo 5 secondi di video con l'intelligenza artificiale richiede l'energia equivalente a un'ora di microonde. Con l'aumento delle richieste di inferenze IA, ci si chiede: quanto energia consumano realmente le nostre interazioni quotidiane con chatbot, clip video e immagini? È il momento di riflettere sull'impatto ambientale dell'IA.

Il MIT Technology Review ha pubblicato un rapporto sui consumi delle inferenze IA. Fare qualche domanda a un chatbot, produrre poche clip video e immagini consuma tantissima energia. 🔗Leggi su Dday.it © Dday.it - Generare 5 secondi di video con l’IA consuma quanto 1 ora di microonde

