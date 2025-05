Gaza De Luca | Netanyahu è una bestia criminale il silenzio dell’Occidente è infamia che durerà nei secoli

Vincenzo De Luca condanna duramente Netanyahu, definendolo una “bestia criminale”. Il silenzio dell’Occidente su tali azioni è considerato un’infamia destinata a pesare nei secoli. De Luca sottolinea come l’omicidio dei due ebrei a Washington sia il risultato di una politica violenta e criminale, evidenziando il contesto di tensione e ingiustizia che permea la regione.

“Si sta confermando quello che abbiamo detto fra i pochi in Italia: l’efferato omicidio dei due ebrei a Washington è la conseguenza della politica bestiale di un criminale politico come Netanyahu, che è un criminale due volte “. Così il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca esordisce nella sua consueta diretta Facebook del venerdì, esprimendo un pensiero per la coppia di giovani dipendenti dell’ambasciata israeliana uccisa all’uscita del Museo ebraico di Washington da un giovane di estrema sinistra. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Gaza, De Luca: “Netanyahu è una bestia criminale, il silenzio dell’Occidente è infamia che durerà nei secoli”

