Gaza Borrell | Metà delle bombe sganciate da Israele su Gaza sono europee von der Leyen ha pochissima empatia per i palestinesi

Gaza Borrell, ex Alto rappresentante dell’UE, rivela che la metà delle bombe sganciate su Gaza sono europee, sollevando forti preoccupazioni sui diritti umani. Von der Leyen dimostra poca empatia per i palestinesi, mentre Bruxelles annuncia la revisione dell’Accordo di associazione con Israele, accusato di violazioni dei diritti umani. Un passo che, seppur tardivo, potrebbe segnare un cambio di rotta nella posizione dell’Unione Europea.

Bruxelles procederà finalmente alla revisione dell'Accordo di associazione Ue-Israele per possibili violazioni dei diritti umani. "Meglio tardi che mai", ha commentato Borrell Josep Borrell, ex Alto rappresentante per gli Affari Esteri dell'Unione Europea, ha dichiarato che "la metà delle bom

