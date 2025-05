Gasperini sul futuro | Ho un contratto | parleremo affronteremo le problematiche e decideremo

Gian Piero Gasperini, a due giorni dall'ultima partita stagionale contro il Parma, non ha ancora sciolto il dubbio sul proprio futuro. Durante l'evento all’Accademia dello Sport, il tecnico ha dichiarato di avere un contratto e di voler affrontare le problematiche, decidendo successivamente se restare o andarsene. Il suo futuro a Bergamo rimane incerto, ma la volontà di confrontarsi resta ferma.

Bergamo. Restare o andare via? Gian Piero Gasperini non scioglie ancora il dubbio sul futuro. A due giorni dalla partita contro il Parma, ultima gara stagionale, il tecnico è stato ospite come ogni anno dell'Accademia dello Sport per la Solidarietà . Interrogato su quello che sarà il suo destino e quello della panchina nerazzurra, l'allenatore ha così risposto: " Io ho un contratto, poi dopo l'ultima partita della stagione parleremo: col presidente Antonio Percassi e con la proprietà c'è un grande rapporto.

