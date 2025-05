Garlasco l’avvocato di Sempio sull’assassino | Un’idea ce l’ho

Nel cuore del giallo di Garlasco, emerge la voce di Massimo Lovati, avvocato di Andrea Sempio, unico indagato per l’omicidio di Chiara Poggi. In un’intervista, Lovati mette in dubbio l’impianto accusatorio, sollevando importanti interrogativi sul caso e sulla presunta colpevolezza dell’indagato.

Nel cuore del giallo di Garlasco, riemerge con forza la voce di Massimo Lovati, avvocato difensore di Andrea Sempio, oggi unico indagato per l’omicidio di Chiara Poggi. In un’intervista al Corriere della Sera, il penalista veterano attacca con decisione l’impianto accusatorio, contestando l’attendibilità delle nuove prove e rilanciando un’ipotesi inquietante: «Non è stato Stasi». Parole che spingono a rileggere tutta la vicenda sotto una nuova luce. Leggi anche: Cesare va in ospedale per un mal di schiena, muore in venti giorni a 43 anni: cos’aveva in realtà Leggi anche: Alberto Stasi, la scoperta sul suo avvocato: chi è Antonio De Rensis La difesa si ribella: «Quella non è l’impronta di Sempio». 🔗Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Garlasco, l’avvocato di Sempio sull’assassino: “Un’idea ce l’ho”

