Garlasco difesa di Stasi | su impronta di Sempio forse traccia biologica

Nelle indagini di Garlasco, la difesa di Alberto Stasi ha presentato una consulenza che potrebbe indicare una traccia biologica nell’impronta attribuita ad Andrea Sempio. La questione potrebbe aggiornare gli sviluppi del caso, evidenziando possibili nuove piste. Il servizio di Beatrice Bossi approfondisce questa rilevante novità nel contesto del controverso procedimento.

Nel giallo di Garlasco, i legali di Alberto Stasi depositeranno una consulenza che evidenzierebbe una possibile traccia biologica nell’impronta attribuita ad Andrea Sempio. Servizio di Beatrice Bossi. Garlasco, difesa di Stasi: su impronta di Sempio forse traccia biologica TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Garlasco, difesa di Stasi: su impronta di Sempio forse traccia biologica

Nuovi sviluppi nel caso Garlasco: la difesa di Alberto Stasi presenta una relazione tecnica che potrebbe mettere in discussione l'attribuzione dell'impronta "33" trovata sulla scena del delitto, alimentando ulteriori dubbi sulla causa del sangue e sulla prova chiave nel processo.

Garlasco, 27 maggio 2025 – La difesa di Alberto Stasi presenta una relazione tecnica che mette in dubbio l'attribuzione dell'impronta "33" a Sempio, suggerendo che potrebbe contenere tracce di sangue.

La difesa di Stasi annuncia il deposito di una consulenza per evidenziare una possibile traccia biologica nell'impronta 33, attribuita ad Andrea Sempio.

AGI - La difesa di Alberto Stasi depositerà una relazione tecnica in cui sostiene che l'impronta attribuita ad Andrea Sempio sulla parete di casa Poggi possa essere sporca di sangue.

"La prossima settimana depositeremo una consulenza finalizzata ad evidenziare una possibile traccia biologica nell'impronta numero 33"

I legali dell'unico condannato in via definitiva, ex fidanzato della vittima, depositeranno una relazione tecnica in cui si sostiene che l'impronta attribuita ad Andrea Sempio sulla parete di casa Poggi possa essere sporca di sangue.