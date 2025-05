Garlasco chi sono i personaggi tornati al centro della vicenda dell’assassinio di Chiara Poggi

Recentemente, il caso di Garlasco è tornato al centro dell'attenzione pubblica con importanti novità. Dopo quasi vent'anni, il 20 maggio 2025, la Procura di Pavia ha convocato Alberto Stasi e Andrea Sempio, riaccendendo i riflettori su questa intricata vicenda di omicidio. Ecco cosa è emerso e chi sono i protagonisti di questa nuova fase.

Negli ultimi giorni il caso di Garlasco è tornato al centro del dibattito pubblico grazie a una serie di novità che hanno riacceso i riflettori su una vicenda rimasta irrisolta per quasi due decenni. Il 20 maggio 2025 la Procura di Pavia ha convocato in contemporanea Alberto Stasi e Andrea Sempio, mentre il fratello di Chiara, Marco Poggi, è stato ascoltato a Venezia. Poche ore prima, la trasmissione Le Iene ha mandato in onda il racconto integrale di un supertestimone anonimo che ha ricostruito dettagli inediti, tra cui la presenza agitata di Stefania Cappa con un borsone e il getto di un oggetto pesante in un canale. 🔗Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Garlasco, chi sono i personaggi tornati al centro della vicenda dell’assassinio di Chiara Poggi

Contenuti che potrebbero interessarti

Delitto di Garlasco, la maxi perizia dovrà rispondere a 6 domande: ecco quali sono

Nel delitto di Garlasco, la maxi perizia genetica avrà il compito di rispondere a sei cruciali domande.

Il caso Chiara Poggi a Garlasco attraverso i suoi protagonisti: da Sempio a Stasi, chi sono

Il caso di Chiara Poggi, tragicamente avvenuto a Garlasco, coinvolge protagonisti complessi: Chiara, giovane vittima, il suo fidanzato Stasi, condannato, e l’amico indagato.

“Perché i carabinieri li hanno perquisiti”. Garlasco, spuntano altri due nomi: chi sono Roberto e Mattia

All'alba di oggi, si è riacceso il dibattito sull'omicidio di Chiara Poggi, la giovane uccisa a Garlasco nel 2007.

Se ne parla anche su altri siti

Nel racconto mediatico su Garlasco si riaccendono i riflettori sulle gemelle Cappa, figure mitologiche tra cronaca e gossip; Garlasco, chi è coinvolto: le cugine vamp, il figlio dell’ex sindaco, il frate e i compagni di gioco; Perché Eleonora Giorgi ha partecipato al matrimonio di Stefania Cappa, cugina di Chiara Poggi; Garlasco, chi è Paola Cappa? Origini e lavoro della cugina di Chiara Poggi. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Garlasco, chi sono i personaggi tornati al centro della vicenda dell’assassinio di Chiara Poggi

Si legge su panorama.it: Chiara Poggi, Alberto Stasi, Andrea Sempio e le gemelle Cappa: chi sono oggi i protagonisti del caso Garlasco e perché tornano sotto i riflettori.

Garlasco, l'ex maresciallo: «Stasi è innocente, volevo indagare su altri e mi hanno escluso. Le Cappa? Nessuno ha verificato l'alibi»

msn.com scrive: A Garlasco è tornato tutto in discussione. Ci sono nuovi testimoni, nuovi presunti colpevi e vecchie conoscenze che tornano a parlare. Come Francesco Marchetto, ex maresciallo dei ...

Garlasco, matrimoni e legami insospettabili: cosa unisce Eleonora Giorgi a Stefania Cappa

Riporta alfemminile.com: Una presenza inaspettata riaccende i riflettori sul caso Garlasco. Eleonora Giorgi al matrimonio di Stefania Cappa solleva domande e svela legami ...