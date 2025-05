Gare truccate e mazzette nella sanità diverse accuse non passano il vaglio della Cassazione | processo da rifare

Gare truccate e mazzette nella sanità pubblica, accusate di favorire favoritismi e corruzione, devono rifarsi il processo: la Cassazione ha annullato le precedenti condanne. Secondo l'inchiesta "Sorella Sanità" del 2018, per aggiudicarsi gli appalti era sufficiente conoscere le persone giuste e pagare, svelando un sistema di favoritismi ormai consolidato.

Le gare nell'ambito della sanità pubblica sarebbero state mere formalità e per aggiudicarsele sarebbe stato sufficiente avere i contatti giusti, nei posti giusti e poi pagare. Questo era emerso - esattamente cinque anni fa - dall'inchiesta della guardia di finanza "Sorella Sanità" e secondo la. 🔗Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Gare truccate e mazzette nella sanità, diverse accuse non passano il vaglio della Cassazione: processo da rifare

Scopri altri approfondimenti

Sanità, la Cisl Fp lancia l’allarme: “Senza la nuova rete sanitaria servizi al collasso”

La Cisl FP lancia un allarme serio per il sistema sanitario, avvertendo che senza una ristrutturazione della rete e una ridistribuzione delle ore per il personale precario, i servizi rischiano il collasso già quest'estate.

Frosinone, Bianco sull’arrivo in zona play-out: «La tensione gioca brutti scherzi. Prepariamoli come abbiamo fatto in queste 12 gare»

Il Frosinone, guidato da Paolo Bianco, si trova in una situazione delicata in zona playout, nonostante il successo contro il Sassuolo.

Sanità, buco da 40 milioni e indagine della Corte dei Conti: l'allarme del M5Stelle

Il Movimento 5 Stelle lancia un allarme riguardo a un buco da 40 milioni nell’assessorato alla Salute, riconducibile alla gestione dei posti letto post-Covid.

Approfondimenti da altre fonti

Appalti pilotati con mazzette nell’Agrigentino: cinque arresti e 13 indagati. 🔗Cosa riportano altre fonti