Futuro Conte è arrivata la decisione definitiva | la reazione di De Laurentiis è sorprendente!

Mancano pochi giorni alla fine della stagione, e in casa Napoli si iniziano a sondare le prospettive future. Dopo la decisione definitiva di Antonio Conte, la reazione di De Laurentiis sorprende tutti. Quale sarà il futuro del tecnico? Ecco le ultime novità e le possibili strategie per il club azzurro in vista della prossima stagione.

Manca poco alla fine della stagione, ma in casa Napoli si inizia a pensare al futuro. Quale sarà il futuro di Conte? Ecco la decisione del tecnico. Sono giorni molto delicati quelli che precedono la fine della stagione in casa Napoli. Oggi, a distanza di due anni, il club azzurro ha la possibilità di vincere il quarto Scudetto della sua storia. Al momento, la squadra ha un solo punto di vantaggio sull’Inter ma l’ultima partita in casa contro il Cagliari ha di fatto “anticipato” i festeggiamenti. 🔗Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Futuro Conte, è arrivata la decisione definitiva: la reazione di De Laurentiis è sorprendente!

