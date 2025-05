Funerali Falcone discorso vedova di Schifani Rosaria Costa a Cosa Nostra | Io vi perdono ma voi vi dovete mettere in ginocchio - VIDEO

Durante i funerali di Falcone, Rosaria Costa, vedova di un agente della scorta, ha pronunciato un discorso toccante rivolto a Cosa Nostra. Con fermezza e cuore, ha offerto perdono, chiedendo però un gesto di umiltà e redenzione. Questo momento emblematico riflette il dolore e la speranza di giustizia, sottolineando la volontà di un futuro senza paura e violenza.

"Sappiate che anche per voi c'è possibilitĂ di perdono. Io vi perdono ma vi dovete mettere in ginocchio se avete il coraggio di cambiare. Loro non vogliono cambiare, loro non cambiano" Ecco il discorso di Rosaria Costa ai funerali di Falcone. La donna è la vedova dell'agente della scorta del 🔗Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Funerali Falcone, discorso vedova di Schifani Rosaria Costa a Cosa Nostra: "Io vi perdono ma voi vi dovete mettere in ginocchio" - VIDEO

Scopri altri approfondimenti

Europa, il discorso di Antonio Tajani alla Fondazione De Gasperi

Oggi, in occasione della Giornata dell'Europa 2025 e del 75° anniversario della Dichiarazione Schuman, Antonio Tajani presenterà un discorso significativo alla Fondazione De Gasperi.

Rinviati i funerali di Giancarlo Cito L'ex sindaco di Taranto è morto domenica notte, le esequie erano in programma oggi pomeriggio

I funerali di Giancarlo Cito, ex sindaco di Taranto scomparso domenica notte all'etĂ di 79 anni, sono stati rinviati.

La “Morvillo Falcone” e l’impegno per la legalità , nel nome di Melissa Bassi

La Morvillo Falcone di Brindisi celebra la legalitĂ e il ricordo di Melissa Bassi. Oggi, la preside Irene Esposito ha presentato la cerimonia commemorativa del 19 maggio, in occasione del 13esimo anniversario della tragica strage che ha segnato la comunitĂ , rafforzando l'impegno educativo contro ogni forma di violenza e per l'affermazione dei valori democratici.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Crollo Funivia Faito, i funerali a Castellammare di Carmine Parlato: l'ultimo saluto al macchinista Eav. La vedova: «Chi ha sbagliato ne risponda»

Scrive msn.com: La lettera della vedova La vedova infine ha letto una lunga lettera, che riportiamo. «Avete strappato Carmine alla vita, ma lui ora è un angelo. A noi resta il dolore oggi, domani e per il resto ...