Francesco Bagnaia parla chiaro | Ho fatto un piccolo passo in avanti ma non ho feeling con l’avantreno

Francesco Bagnaia fa il punto sulla sua situazione al GP di Gran Bretagna: ha fatto un piccolo passo avanti, ma il feeling con l’avantreno resta difficile. Nonostante il settimo tempo in qualifica, Pecco è ancora alle prese con problemi di frenata e stabilità, segno che deve lavorare ancora per migliorare le sue prestazioni su questa pista.

Cambia la pista, ma il problema è sempre lo stesso. Francesco Bagnaia è riuscito a entrare in Q2, realizzando il settimo tempo delle pre-qualifiche del GP di Gran Bretagna, settimo appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. Il solito venerdì di Pecco, facendo fatica a frenare e non avendo dall’avantreno le sensazioni che vorrebbe per portare al limite la sua GP25. “ Piccolo step in avanti l’ho fatto verso la fine delle pre-qualiiche qui a Silverstone. Tuttavia, continuo a guidare col feeling sul davanti che non c’è. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Francesco Bagnaia parla chiaro: “Ho fatto un piccolo passo in avanti, ma non ho feeling con l’avantreno”

