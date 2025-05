Fountain of Youth recensione | voleva essere Indiana Jones ma è solo un stanco divertissement

"Fountain of Youth" su Apple TV+ vuole essere un'epica avventura in stile Indiana Jones, ma si rivela solo un divertissement stanco. Diretto da Guy Ritchie e interpretato da John Krasinski e Natalie Portman, il film propone una caccia al tesoro rocambolesca e superficiale, che tradisce le speranze di una narrazione coinvolgente, lasciando il pubblico con la sensazione di un'occasione mancata.

Su Apple Tv+ la nuova avventura di Guy Richie, una rocambolesca caccia al tesoro alla ricerca di una fonte prodigiosa guidata dalle star John Krasinski e Natalie Portman. Uno strano destino accomuna Guy Ritchie a M. Night Shyamalan. Per quanto diversi siano lo stile e i generi a cui si dedicano, entrambi i cineasti oscillano tra lo status di autore di culto e quello di bersaglio della critica per via della discontinuità della loro produzione. Negli ultimi anni Ritchie ha accelerato il ritmo lavorativo, sfornando due film all'anno oltre a dedicarsi alla tv.

"Fountain of Youth" di Guy Ritchie, su Apple TV, è un’avventura action fantasy archeologica con John Krasinski e Natalie Portman.

Scopri le entusiasmanti novità di Apple TV+ per maggio 2025! In questa guida, esploreremo le migliori uscite del mese, tra film avvincenti e serie coinvolgenti.

Il nuovo film di Guy Ritchie, *Fountain of Youth*, rende omaggio ai cacciatori di tesori e alle avventure epiche che hanno segnato il cinema d’azione.

