FOTO – Napoli Cagliari coreografia da brividi al Maradona | che attesa per il match scudetto!

Al Maradona, Napoli e Cagliari sono protagonisti di una coreografia mozzafiato in un match decisivo per lo scudetto. L’atmosfera è carica di emozioni mentre gli azzurri cercano di consolidare la loro corsa al titolo nell’ultimo turno di Serie A, con Inter e Napoli pronti a lottare fino alla fine in questa giornata ricca di tensione epassione.

E’ cominciata da pochi minuti la sfida di campionato tra Napoli e Cagliari e gli azzurri vogliono chiudere la pratica scudetto. Comincia l’ultimo turno di serie A che vede protagonista in questo entusiasmante clima Inter e Napoli con gli azzurri impegnati in casa contro il Cagliari e a 3 punti dal quarto storico scudetto. Tolti gli assenti per infortunio Conte ha schierato la formazione tipo per queste ultime giornate di campionato e punta a fare la storia. Ma intanto sugli spalti i tifosi già stanno emozionando. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

