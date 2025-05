Formazione e prova per docenti di sostegno da GPS | ecco come funziona la lezione simulata

I docenti di sostegno assunti da GPS di prima fascia devono completare un percorso di formazione e prova, previsto dal D.L. 44/2023. La fase finale prevede una lezione simulata obbligatoria, fondamentale per il superamento della procedura e l’accesso al ruolo. Ecco come funziona questa prova, le modalità e cosa aspettarsi durante la simulazione.

I docenti di sostegno assunti da GPS I fascia devono affrontare una procedura straordinaria di formazione e prova annuale prevista dal D.L. 442023. Il percorso si conclude con una lezione simulata obbligatoria, che costituisce il momento decisivo per l’accesso al ruolo. Le modalitĂ sono state definite dal Ministero con quadri di riferimento articolati per ogni . Formazione e prova per docenti di sostegno da GPS: ecco come funziona la lezione simulata Scuolalink. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

Formazione e periodo di prova per docenti assunti da GPS I fascia sostegno: ecco la procedura finale e i quadri di riferimento per ordine e grado di scuola

Sostegno Indire: obiettivo 19mila docenti specializzati entro Dicembre 2025. A dirlo il Presidente

Il Presidente Francesco Manfredi annuncia un ambizioso obiettivo: formare 19mila docenti specializzati in sostegno entro dicembre 2025.

Concorso docenti secondaria PNRR2, tantissime nuove convocazioni per la prova orale [IN AGGIORNAMENTO]

Il concorso per docenti della scuola secondaria PNRR2 è finalmente in fase di svolgimento, grazie al via libera del Ministero per la pubblicazione dei risultati.

Percorsi di specializzazione Indire sul sostegno: avvio entro fine giugno e conclusione a dicembre 2025. Tutte le info

Si legge su orizzontescuola.it: INDIRE prevede di formare circa 19.000 docenti di sostegno entro la fine del 2025, rappresentando quasi un terzo del fabbisogno nazionale stimato. I corsi saranno erogati su piattaforma digitale e sar ...

Docenti, anno di formazione e prova 2024/2025: pubblicata la nota annuale che fornisce indicazioni ai docenti e alle scuole

Secondo flcgil.it: Sono tenuti al periodo di formazione e prova i docenti: al primo anno con incarico a ... che abbiano l’abilitazione all’insegnamento assunti a tempo determinato da GPS sostegno I fascia docenti con ...

Chi può accedere al TFA Sostegno 2025? Procedura e prove previste

Scrive tecnicadellascuola.it: Se con i decreti 75 e 77 del 24 aprile 2025 si è dato il via ai percorsi, promossi dall’INDIRE, per la formazione dei docenti di sostegno riservato ... di 21/30 per ogni prova.