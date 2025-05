Formazione e periodo di prova per docenti assunti da GPS I fascia sostegno | ecco la procedura finale e i quadri di riferimento per ordine e grado di scuola

Ecco un'introduzione di massimo 70 parole: In conformità con le disposizioni del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, e del D.M. 15 giugno 2023, n. 119, viene presenta la procedura finale e i quadri di riferimento riguardanti la formazione e il periodo di prova per i docenti assunti da GPS prima fascia di sostegno. La procedura si rivolge ai neoassunti a tempo determinato e riguarda tutti gli ordini e gradi di scuola.

In applicazione delle disposizioni contenute nell’articolo 5, commi dal 5 al 17, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, e del D.M. 15 giugno 2023, n. 119, è stata attivata una procedura straordinaria rivolta ai docenti neoassunti a tempo determinato da GPS di prima fascia, specificamente per i posti di sostegno. La procedura prevede lo svolgimento di un percorso annuale di formazione e prova, al termine del quale è richiesto il superamento di una lezione simulata come elemento di valutazione. L'articolo Formazione e periodo di prova per docenti assunti da GPS I fascia sostegno: ecco la procedura finale e i quadri di riferimento per ordine e grado di scuola . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

