Fondo nuove competenze | stanziati 1049 miliardi di euro per la formazione dei lavoratori

Il Fondo nuove competenze, volto a potenziare le capacità dei lavoratori, vede quest’anno uno stanziamento di 1,049 miliardi di euro, aggiornato con un’aggiunta di 318,8 milioni. La misura, annunciata dal Ministero del Lavoro, mira a sostenere la formazione e riqualificazione professionale, favorendo così l’adattamento alle nuove esigenze del mercato del lavoro e rafforzando la competitività del sistema economico italiano.

Le risorse per la terza edizione del Fondo nuove competenze salgono a un miliardo e 49 milioni di euro, grazie ad un ulteriore stanziamento di 318,8 milioni. Lo fa sapere il ministero del Lavoro, spiegando che l'integrazione è contenuta nel decreto della direzione generale delle Politiche attive del 23 maggio, che ora sarà inviato agli uffici competenti per i previsti controlli contabili. I nuovi fondi per sostenere gli investimenti formativi delle imprese sulle competenze dei lavoratori sono aggiuntivi rispetto ai 731 milioni di euro già previsti dall'avviso del 5 dicembre 2024. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Fondo nuove competenze: stanziati 1,049 miliardi di euro per la formazione dei lavoratori

Altre fonti ne stanno dando notizia

Fondo nuove competenze: oltre 700mila euro investiti in formazione tecnologica e servizi alla persona.

Fondo nuove competenze: stanziati 1,049 miliardi di euro dal ministero del Lavoro

Come scrive quotidiano.net: Il ministero del Lavoro annuncia nuovi fondi per il Fondo nuove competenze, raggiungendo 1,049 miliardi per la formazione.

Fondo nuove competenze: oltre 700mila euro investiti in formazione tecnologica e servizi alla persona

Lo riporta gaeta.it: Il Fondo Nuove Competenze finanzia corsi per imprese e disoccupati, puntando su tecnologie e servizi alla persona, ma resta la sfida di colmare le disparità territoriali tra Nord e Sud Italia.

Lavoro, Benini (Ministero Lavoro): "Fondo Nuove Competenze è strumento efficace"

Come scrive msn.com: Il Fondo ha già coinvolto migliaia di imprese e lavoratori promuovendo percorsi formativi mirati e innovativi “Abbiamo registrato significativi progressi nella riqualificazione professionale, soprattu ...