Fondo nuove competenze | stanziati 1049 miliardi di euro dal ministero del Lavoro

Il Fondo nuove competenze, con uno stanziamento totale di 1,049 miliardi di euro, rappresenta un'importante misura del Ministero del Lavoro per sostenere la formazione e riqualificazione dei lavoratori. La recente integrazione di 318,8 milioni di euro rafforza questa iniziativa, evidenziando l'impegno nel promuovere competenze aggiornate e favorire la crescita occupazionale nel territorio italiano.

Le risorse per la terza edizione del Fondo nuove competenze salgono a un miliardo e 49 milioni di euro, grazie ad un ulteriore stanziamento di 318,8 milioni. Lo fa sapere il ministero del Lavoro, spiegando che l'integrazione è contenuta nel decreto della direzione generale delle Politiche attive del 23 maggio, che ora sarà inviato agli uffici competenti per i previsti controlli contabili. I nuovi fondi per sostenere gli investimenti formativi delle imprese sulle competenze dei lavoratori sono aggiuntivi rispetto ai 731 milioni di euro già previsti dall'avviso del 5 dicembre 2024. 🔗Leggi su Quotidiano.net