Florentino Juve a prezzo di saldo il Benfica potrebbe cederlo per questa cifra! Novità sul centrocampista portoghese

Il Benfica potrebbe cedere Florentino a prezzo di saldo, offrendo un'opportunità imperdibile per la Juventus in vista della prossima sessione di mercato estiva. Novità importanti sul centrocampista portoghese, che rientra tra i profili papabili per rinforzare il reparto mediano dei bianconeri. Una trattativa che potrebbe rivoluzionare le strategie di calciomercato della Juventus.

Florentino Juve a prezzo di saldo, il Benfica potrebbe cederlo per questa cifra! Novità sul centrocampista portoghese in vista della prossima estate. Tra i centrocampisti accostati al calciomercato Juve in vista della prossima sessione estiva pronta ad aprire i battenti c’è anche Florentino Luis, mediano che si sta prendendo la scena con la maglia del Benfica. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport il portoghese potrebbe rappresentare un investimento più contenuto rispetto a Tonali ma comunque di qualità: il suo prezzo di mercato si aggirerebbe infatti intorno ai 30 milioni di euro. 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Florentino Juve a prezzo di saldo, il Benfica potrebbe cederlo per questa cifra! Novità sul centrocampista portoghese

