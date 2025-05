Fissata la data per l' Appello bis sulla tragedia di Rigopiano | il 10 ottobre a Perugia

Fissata per il 10 ottobre a Perugia l’udienza dell’appello bis sulla tragedia di Rigopiano, il disastro colposo avvenuto nel 2017 in cui persero la vita 29 persone. A otto anni dalla sciagura, familiari e popolazione attendono ancora verità e giustizia. Si torna a discutere di questo drammatico evento, simbolo di una tragedia che non si spegne.

Disastro colposo: ruota attorno a questo reato la nuova fase del processo sulla tragedia dell’hotel Rigopiano, spazzato via da una valanga il 18 gennaio 2017. 29 persone morirono sotto le macerie e a distanza di 8 anni i famigliari delle vittime attendono ancora “verità e giustizia”. Si torna. 🔗Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Fissata la data per l'Appello bis sulla tragedia di Rigopiano: il 10 ottobre a Perugia

