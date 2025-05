Fisciano donna trovata morta nella vasca da bagno | accanto a lei un coltello

Una donna di 50 anni è stata trovata morta nella sua abitazione a Soccorso di Fisciano, accanto a un coltello nella vasca da bagno. La scoperta, che ha suscitato sgomento, è avvenuta grazie ai colleghi preoccupati per la sua assenza al lavoro. Le forze dell’ordine ipotizzano un gesto estremo, ma le indagini sono ancora in corso per chiarire le dinamiche di questa tragica vicenda.

Macabra scoperta a Soccorso di Fisciano, dove una donna di 50 anni è stata trovata priva di vita all’interno della sua abitazione. Il corpo è stato rinvenuto nella vasca da bagno, con accanto un coltello. A lanciare l’allarme sono stati alcuni colleghi di lavoro, preoccupati per la sua assenza all’orario di apertura pomeridiana. Raggiunta l’abitazione e non ricevendo risposta, i colleghi sono entrati da un accesso secondario, trovandosi di fronte alla tragica scena. Sul posto sono intervenuti i volontari dell’associazione “La Solidarietà”, che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. 🔗Leggi su Zon.it © Zon.it - Fisciano, donna trovata morta nella vasca da bagno: accanto a lei un coltello

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Donna trovata morta in casa a Fregene, nel villino trovate tracce di sangue. «Non si esclude l'omicidio»

Una donna di circa 60 anni è stata trovata morta nel suo villino in via Agropoli, a Fregene, località balneare vicino a Roma.

Tragedia a Como, donna di 89 anni trovata morta in casa

Una tragedia ha colpito Como, dove una donna di 89 anni è stata trovata morta nella sua abitazione. I vicini, preoccupati per la sua invisibilità e il silenzio prolungato, hanno infine lanciato l'allarme.

Chamila, com’è morta la donna trovata nel laghetto: l’ultima passeggiata con De Maria (VIDEO)

Un tranquillo pomeriggio di pioggia al Parco Nord di Milano si è trasformato in un incubo inaspettato.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Non si presenta al lavoro, la trovano morta nella vasca da bagno: un coltello accanto al cadavere; Dramma nel salernitano, donna trovata morta nella vasca da bagno: si indaga; Fisciano, donna trovata morta in un lago di sangue: le indagini; Trovata morta nella vasca da bagno a Fisciano. L'allarme dato dai colleghi. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Trovata morta nella vasca da bagno a Fisciano. L'allarme dato dai colleghi

Lo riporta rainews.it: Rilievi in corso nell'abitazione della donna di circa 50 anni, vicino al corpo è stato trovato un coltello: non si esclude alcuna ipotesi ...

Donna trovata morta in caso, il corpo nella vasca da bagno: giallo nel Salernitano

Riporta ilmessaggero.it: Una tragedia si è consumata alla frazione Soccorso di Fisciano, nel Salernitano. Una donna è stata trovata morta nel pomeriggio di ieri nella sua abitazione.

Non si presenta a lavoro: trovata morta nella vasca da bagno, indagano i carabinieri

Segnala fanpage.it: Una donna di 50 anni è morta a Fisciano: trovata senza vita nella vasca da bagno, l'allarme lanciato dai colleghi che non l'hanno vista rientrare a lavoro ...