Ieri sera, in casa FS, è stato firmato il nuovo contratto collettivo ferroviario, che prevede aumenti fino a 230 euro al mese in busta paga. L’accordo, annunciato dal Gruppo, segna un importante risultato per i lavoratori del settore, migliorando le condizioni contrattuali e rafforzando il dialogo tra azienda e rappresentanze sindacali.

Ieri sera è stato suggellato l’accordo in casa Fs: via libera al nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro in ambito ferroviario, in arrivo aumenti in busta paga fino a 230 euro al mese. L’annuncio è arrivato direttamente dal Gruppo che, in una nota, ha annunciato l’intesa con le parti sindacali, in particolare con Filt-Cgil, Fit-Cisl, . Firmato il nuovo contratto Fs: aumenti fino a 230 euro al mese L'Identità. 🔗Leggi su Lidentita.it