Firenze torna la mostra immersiva su Leonardo Da Vinci

Firenze torna a celebrare Leonardo da Vinci con la mostra immersiva "Da Vinci Experience" dal 9 giugno al 5 ottobre alla Cattedrale dell’Immagine. Un viaggio coinvolgente tra le sue opere e invenzioni, che vedrà il genio rinascimentale rivivere in un’esperienza unica, svelando i segreti e le meraviglie del maestro toscano.

Firenze, 22 maggio 2025 - Dal 9 giugno al 5 ottobre ritorna Da Vinci Experience, un viaggio immersivo attraverso la vita e le opere di Leonardo alla Cattedrale dell’Immagine. Leonardo Da Vinci, con i suoi capolavori e le sue incredibili invenzioni, tornerà a prendere vita alla Cattedrale dell’Immagine di Firenze dal 9 giugno al 5 ottobre 2025 grazie a Da Vinci Experience – Immersive Exhibition. Torna finalmente alla Cattedrale dell’Immagine di Firenze Da Vinci Experience, la mostra campione di incassi che ha fatto il giro del mondo, facendo riscoprire a milioni di persone uno dei personaggi più emblematici e conosciuti del nostro paese dopo essere stata scelta nel 2019 dal Mae (Ministero degli Affari Esteri) come produzione ufficiale per il 500esimo anniversario della morte di Leonardo. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, torna la mostra immersiva su Leonardo Da Vinci

