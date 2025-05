Firenze studio medico preso di mira dai ladri | quarto furto Quella volta che rubarono gli yogurt

Firenze, 23 maggio 2025 – Uno studio medico in centro città è stato ripetutamente preso di mira dai ladri, che hanno compiuto il quarto furto, questa volta rubando anche degli yogurt. La notte scorsa, ignoti sono entrati all’angolo tra via Benedetto Marcello e via Ponte alle Mosse, lasciando ancora da quantificare il bottino. Sul luogo sono intervenuti i Carabinieri per le indagini.

Firenze, 23 maggio 2025 – Ladri in azione nella notte in uno studio medico a Firenze, già preso di mira altre tre volte. Il colpo è stato messo a segno la notte scorsa, all'angolo tra via Benedetto Marcello e via Ponte alle Mosse. L'ammanco è ancora da quantificare. A chiamare il 112 Nue, questa mattina le segretarie dell'ambulatorio intorno alle 8:30. Sul posto sono intervenute una volante e la polizia scientifica. Secondo quanto ricostruito, i malviventi dopo aver forzato due finestre sono entrati nel locale e hanno rovistato negli armadi alla ricerca di denaro. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, studio medico preso di mira dai ladri: quarto furto. Quella volta che rubarono gli yogurt

Scopri altri approfondimenti

Passaporto Ematico, ecco il nuovo Studio Medico Sportivo: Rastelli c’è

La Fondazione Polito ha recentemente inaugurato a Santa Maria di Castellabate un innovativo Studio Medico Sportivo dedicato al Passaporto Ematico.

Importante fuga di gas in via Leonardo da Vinci: evacuati banca e studio medico

Questa mattina, un'importante fuga di gas ha allarmato i residenti di via Leonardo da Vinci, tra il ponte Kenney e la rotonda per viale della Costituzione.

La fotografia come cura per la città: un corso di fotografia organizzato da Fondazione Architetti Firenze, in collaborazione con Fondazione Studio Marangoni e Università degli Studi di Firenze

Il corso “La fotografia come cura per la città” esplora la relazione tra fotografia e periferie, in occasione del cinquantesimo anniversario dalla morte di Pasolini.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Da oggi fino al 26 torna la Spring European Testing Week; Il Lions Club Firenze celebra talento e memoria | assegnato il Premio Valentino Giannotti. 🔗Cosa riportano altre fonti

Firenze, studio medico preso di mira dai ladri: quarto furto. Quella volta che rubarono gli yogurt

Riporta lanazione.it: Firenze, 23 maggio 2025 – Ladri in azione nella notte in uno studio medico a Firenze, già preso di mira altre tre volte. Il colpo è stato messo a segno la notte scorsa, all'angolo tra via Benedetto Ma ...

Furto nella notte a uno studio medico di Firenze: è la quarta volta in quasi sei mesi

Scrive gonews.it: Nuovo furto nella notte ai danni di uno studio medico a Firenze, già bersaglio di altri tre episodi simili nel corso dell’anno. Il colpo è avvenuto ...

Spaccata con tombino in uno studio medico a Firenze

Si legge su gonews.it: Nella notte tra il 26 e il 27 aprile ignoti hanno messo a segno un colpo in uno studio medico a Firenze. Il furto con spaccata è avvenuto ai danni di un centro fisioretapico in via Cecioni ...