Firenze chiuso bar in via delle Porte Nuove | scarsa igiene e ritrovo di pregiudicati

Firenze, 23 maggio 2025 – Un bar in via delle Porte Nove è stato chiuso per 30 giorni dai carabinieri, a causa di scarsa igiene e presenza di pregiudicati. La violazione delle normative e il verificarsi di un'attività di sala da ballo abusiva hanno motivato il provvedimento, finalizzato a garantire la sicurezza e la legalità nel quartiere.

Firenze, 23 maggio 2025 - Pregiudicati, scarsa igiene e sala da ballo abusivo. Per questo, i carabinieri della compagnia di Firenze hanno notificato questa mattina un provvedimento di sospensione della licenza per 30 giorni nei confronti del titolare di un bar situato in via delle Porte Nuove. Il decreto, disposto dal questore ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, è scattato dopo un controllo durante il weekend appena trascorso. I militari della stazione di Firenze Santa Maria Novella, con il supporto della polizia municipale e del personale dell’Usl Toscana Centro, hanno rilevato all’interno del locale la presenza di numerosi avventori con precedenti di polizia, oltre a gravi carenze igienico-sanitarie. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, chiuso bar in via delle Porte Nuove: scarsa igiene e ritrovo di pregiudicati

