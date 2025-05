Firenze | carenze igieniche e sala da ballo abusiva Licenza sospesa a bar in via delle Porte Nuove

A Firenze, i Carabinieri hanno sospeso per 30 giorni la licenza di un bar in via delle Porte Nuove, denunciando gravi carenze igieniche e la presenza di una sala da ballo abusiva. L'intervento, disposto dal Questore ai sensi dell’art. 100 del TULPS, evidenzia i controlli in atto per tutelare la sicurezza e la legalità nella città .

I Carabinieri hanno dato esecuzione ad un decreto di sospensione della licenza per 30 giorni, ai sensi dell’art. 100 del TULPS, disposto dal Questore di Firenze nei confronti del titolare di un bar di via delle Porte Nuove a Firenze L'articolo Firenze: carenze igieniche e sala da ballo abusiva. Licenza sospesa a bar in via delle Porte Nuove proviene da Firenze Post. 🔗Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Firenze: carenze igieniche e sala da ballo abusiva. Licenza sospesa a bar in via delle Porte Nuove

Articoli recenti che potrebbero piacerti

Lavoratori in nero e carenze igieniche: 16mila euro di multa e chiusura per ristorante-pizzeria

Durante controlli svolti il 30 aprile nella Tuscia, i carabinieri e l'ispettorato del lavoro hanno scoperto lavoratori in nero e gravi carenze igieniche in diverse attività commerciali, tra cui un ristorante-pizzeria.

Blitz del Nas: trovati due lavoratori in nero, carenze igieniche e alimenti scaduti

Il blitz del NAS e delle autorità ha portato alla scoperta di due lavoratori in nero, alimenti scaduti e gravi carenze igienico-sanitarie in un pubblico esercizio di Sant’Ilario, chiuso dai carabinieri.

Firenze, il 17 maggio aperti in notturna i musei del Bargello e delle Cappelle Medicee

Il 17 maggio, Firenze si illumina di cultura con l'apertura notturna del Museo Nazionale del Bargello e delle Cappelle Medicee.

Su questo argomento da altre fonti

Carenze igienico sanitarie e sala da ballo abusiva, chiuso un bar a Firenze

Da 055firenze.it: Dopo i controlli, i carabinieri hanno notificato al titolare la sospensione della licenza Sospesa la licenza a un bar di Firenze. Durante il weekend i Carabinieri della Stazione di Firenze Santa Maria ...

Firenze, chiuso bar in via delle Porte Nuove: scarsa igiene e ritrovo di pregiudicati

Come scrive msn.com: Licenza sospesa per 30 giorni. A peggiorare il quadro, l’allestimento abusivo di una sala da ballo in un ambiente destinato ad altro uso, privo delle necessarie autorizzazioni ...