Fiorentina Juve Primavera Playoff 3-1 LIVE | Rubino cala il tris manca solo il recupero

Segui in diretta Fiorentina-Juve Primavera, playoff 2024/25: sintesi, risultato e cronaca del match valido per il primo turno. La Juventus affronta i viola in trasferta in gara secca, con il rubino che cala il tris, ma manca il recupero. Enrico Pecci vi racconta tutto sull'esordio dei bianco-neri nei playoff.

di Enrico Pecci Fiorentina Juve Primavera Playoff LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per il primo turno Playoff del campionato 202425. La Juve Primavera inizia il suo cammino Playoff sul campo della Fiorentina. Primo turno in trasferta ed in gara secca per i bianconeri, obbligati a vincere per volare in semifinale. segue LIVE il match. GUARDA QUI: L’INTERVISTA ESCLUSIVA VIDEO AD ALESSIO VACCA Fiorentina Juve Primavera Playoff 3-1: sintesi e moviola. 1? Fischio d’inizio – È cominciata Fiorentina Juve Primavera. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Fiorentina Juve Primavera Playoff 3-1 LIVE: Rubino cala il tris, manca solo il recupero

Altri articoli sullo stesso argomento

Juve Primavera, iniziano i playoff per i bianconeri di Magnanelli! Ufficiali data e orario della sfida contro la Fiorentina e il possibile accoppiamento in semifinale

La Juve Primavera di Magnanelli inizia oggi i playoff, con la sfida contro la Fiorentina. La partita, in programma alle ore [orario], si terrà in [location].

Juve Primavera, i bianconeri preparano la sfida playoff contro la Fiorentina: la GALLERY dell’allenamento odierno

La Juve Primavera si prepara alla sfida playoff contro la Fiorentina. I giovani bianconeri, guidati da Magnanelli, intensificano gli allenamenti in vista dell'importante appuntamento.

Magnanelli verso Fiorentina Juve Primavera playoff: «Ci giocheremo le nostre carte con spensieratezza e divertendoci. Voglio trasmettere queste sensazioni ai ragazzi»

Magnanelli, allenatore della Juve Primavera, si prepara con entusiasmo ai playoff contro la Fiorentina.

Ne parlano su altre fonti

Playoff Primavera 1 | Fiorentina-Juventus, dove vederla; Orario Fiorentina Juve Primavera playoff: i dettagli; Primavera, definito il quadro dei playoff: sarà Fiorentina-Juve, finali tutte al Viola Park; Per finire in bellezza: la Roma Primavera attende una tra Fiorentina e Juve ai playoff. 🔗Ne parlano su altre fonti

Fiorentina-Juventus Primavera, diretta playoff: risultato in tempo reale

Da tuttosport.com: La Juventus muove il primo pallone del match e dà il via alla sfida con la Fiorentina. Prima del match, Fiorentina e Juventus Primavera hanno omaggiato Nino Benvenuti con un minuto di silenzio.

Playoff Primavera, Fiorentina-Juventus 2-1: Galloppa inserisce Caprini. Segui la diretta testuale su Fiorentinanews.com

informazione.it scrive: Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche della squadra Primavera. Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche d ...

Pagelle Fiorentina Juve Primavera Playoff: top e flop dopo il primo tempo

Si legge su juventusnews24.com: Pagelle Fiorentina Juve Primavera Playoff: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per il primo turno playoff del campionato 2024/25 Pagelle Fiorentina Juve Primavera: i voti e i giudizi ...