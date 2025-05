Fiorello sogna di fare Domenica In la rivelazione in diretta

Fiorello svela il suo sogno di partecipare a Domenica In e sorprende il web con una rivelazione in diretta. Le sue dichiarazioni alimentano l'entusiasmo dei fan, che attendono con ansia un possibile coinvolgimento in uno dei programmi più amati della televisione italiana. Ecco tutti i dettagli su questa sorpresa che sta facendo discutere.

Fiorello sgancia la bomba: “Mi piacerebbe fare Domenica In”

Fiorello torna in radio con “La Pennicanza” e già mira alla televisione, puntando in alto. Dopo il successo di Radio 2, si lascia andare a grandi sogni e progetti.

