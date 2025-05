Fiorello al posto di Mara Venier a Domenica In | Quasi quasi mi piacerebbe

Fiorello, pronto a sorprendere ancora, si propone come possibile conduttore di Domenica In al posto di Mara Venier per la stagione 2025/2026. Dopo anni di successi, questa potrebbe essere l’ultima rivoluzione della storica trasmissione. Con il suo carattere ironico e carisma, il famoso showman “sgancia la bomba”, lasciando intendere un futuro ricco di novità e cambiamenti.

Per Mara Venier, la stagione televisiva di Domenica In del 20252026 potrebbe essere l’ultima: tempo di rivoluzione, di cambiamenti e di modifiche. E ora Fiorello ha “sganciato la bomba”, come si suol dire in questi casi, facendosi “quasi quasi” avanti per condurre la domenica pomeriggio. In modo diverso rispetto a Zia Mara, certo. Ma Fiorello è il Re Mida della televisione, e forse un cambiamento profondo è quello che ci vuole per abituare gli spettatori a una nuova Domenica In. Firmata Fiorello. 🔗Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Fiorello al posto di Mara Venier a Domenica In: “Quasi quasi mi piacerebbe”

Approfondimenti da altre fonti

