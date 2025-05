Fiorello a Domenica In con Mara Venier? La rivoluzione Rai che può cambiare la TV

Fiorello a Domenica In con Mara Venier rappresenta una possibile svolta per la tv pubblica, pronta a rinnovarsi. Sebbene Mara insistita a condurre lo show, l'arrivo del cabarettista potrebbe dare quella spinta di novità necessaria. Una vera rivoluzione Rai che potrebbe cambiare il modo di fare televisione, puntando sulla freschezza e l’energia di personaggi iconici.

Mara Venier resta a Domenica In, ma lo show ha bisogno di una scossa. con Fiorello?. Nonostante le premesse che lasciavano presagire un suo addio definitivo, Mara Venier ha deciso di proseguire la sua avventura alla guida di Domenica In, confermandosi per un'altra stagione come volto simbolo del contenitore di Rai1. Una scelta che, se da un lato rassicura lo zoccolo duro del pubblico affezionato alla zia Mara, dall'altro solleva interrogativi sulla direzione futura del programma. Nelle recenti interviste, la conduttrice ha dichiarato di voler puntare su una conduzione corale, una formula che si voleva sperimentare anche lo scorso anno, ma poi è stata lasciata sulla carta.

Mara Venier resta a Domenica In: l'indiscrezione

Mara Venier continuerà a guidare "Domenica In" per un altro anno, secondo indiscrezioni. La celebre conduttrice ha scelto di rimanere in vista del cinquantesimo anniversario del programma, promettendo nuove emozioni e sorprese per il pubblico.

Mara Venier resta a Domenica In e condurrà la 50esima edizione: i rumors sulla prossima stagione del programma

Mara Venier continuerà a essere la conduttrice di Domenica In, confermando le voci che la vedono al timone della storica trasmissione per la sua 50esima edizione.

Mara Venier resta a Domenica In, ma con una "promessa"

Mara Venier continua la sua avventura a "Domenica In", rinnovando una promessa di addio mai mantenuta.

Fiorello punta Domenica In: «Mi piacerebbe, ma non come l'ha fatto Mara Venier. Quando? Ci dobbiamo sbrigare»

Secondo msn.com: Fiorello è tornato in radio a sorpresa con il nuovo show "La Pennicanza", con Fabrizio Biggio, in onda su Rai Radio2, dalle ore 13.45.

Fiorello vuole Domenica In: "Non 'alla Mara Venier', ecco come la farei"

Come scrive libero.it: Mara l’ha fatto alla Mara Venier con le interviste, io non sono capace. Io devo fare spettacolo, farei il grande varietà del sabato sera la domenica pomeriggio con scenografie pazzesche, balletti ...

Fiorello condurrà Domenica In? Cosa ha detto in diretta su Instagram

msn.com scrive: Fiorello al timone di Domenica In? Per ora è solo una suggestione, anche se a parlarne è stato lo stesso showman durante una diretta streaming su Instagram con l’amico e collega Fabrizio Biggio. «Avev ...