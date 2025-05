fiorella mannoia alle terme di caracalla annunciati gli ospiti delle due serate evento

Romaa si prepara al grande ritorno di Fiorella Mannoia con il doppio concerto "Semplicemente Fiorella" il 3 e 4 giugno alle Terme di Caracalla, annunciando già gli ospiti delle serate. Un evento atteso con entusiasmo, a un anno dalle memorabili serate sold-out che hanno celebrato il talento e la passione dell’artista.

ROMA – È iniziato il conto alla rovescia per il ritorno trionfale di "Semplicemente Fiorella", il doppio concerto-evento di Fiorella Mannoia in programma il 3 e 4 giugno alle Terme di Caracalla di Roma ad un anno dalle memorabili serate sold-out con cui l'artista ha festeggiato sul palco il traguardo delle 70 candeline. Due nuove serate imperdibili nella suggestiva cornice del sito archeologico della Capitale che vedranno alternarsi duetti esclusivi, performance irripetibili e momenti di pura emozione, in un mosaico di generi e talenti che uniscono passato e presente.