Fiore di Cactus | al Teatro Cittadella in scena la commedia del gruppo Livello avanzato di Mondoteatro

Sabato 24 maggio alle ore 21.00, il Teatro Cittadella di Modena ospiterà "Fiore di Cactus", una commedia del gruppo “Livello avanzato” di Mondoteatro. Diretto da Giuseppe Radicia, lo spettacolo, scritta da Barillet e Gredy, promette un mix di umorismo e riflessione, offrendo al pubblico un’esperienza teatrale coinvolgente e divertente. Non mancate!

