Festival di Cannes 2025 look e pagelle della decima giornata 22 maggio | arriva Helen Mirren voto 7 e c’è chi ha un violino in testa voto 4 | VIDEO

Nella decima giornata del Festival di Cannes 2025, tra glamour e sorprese, spiccano i look delle star e le curiosità più strane. Helen Mirren conquista un buon voto, mentre qualcuno sfoggia un’esibizione sopra le righe con un “violino in testa”. Ecco le nostre pagelle e i più belli della giornata, tra le protagoniste di questa 78ª edizione ancora in corso fino al 24 maggio.

Quali sono i look più belli della decima giornata del Festival di Cannes 2025? La manifestazione, che è giunta alla 78esima edizione, è iniziata il 13 maggio e terminerà il 24 maggio. Vediamo insieme i protagonisti di questa decima giornata e come erano vestiti, con le nostre pagelle. Festival di Cannes 2025, le pagelle ai look della decima giornata. HELEN MIRREN – VOTO 7 Helen Mirren è la protagonista della decima giornata del Festival di Cannes. L’attrice 79enne, sfila sul red carpet con uno dei look più particolari di questa edizione con un abito lungo, fiocco gigante sulla schiena, cappello nero e una collana di maxi gemme verde acquamarina, in tinta con la fascia. 🔗Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Festival di Cannes 2025, look e pagelle della decima giornata (22 maggio): arriva Helen Mirren (voto 7) e c’è chi ha un violino in testa (voto 4) | VIDEO

