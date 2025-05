Feltri Shock in TV | Battuta Sessista sulle Vittime di Violenza Scatena Polemiche

Durante la trasmissione “Donne sull’orlo di una crisi di nervi” su Rai 3, Vittorio Feltri ha scatenato polemiche con una battuta sessista sulle vittime di violenza, suscitando dure reazioni. L’ospitata di Feltri, tra provocazioni e ironie fuori luogo, ha acceso il dibattito sulla responsabilità dei media e il rispetto per le vittime. Resta alta l’attenzione sul tono delle provocazioni in tv.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Feltri ospite di Chiambretti su Rai 3 tra provocazioni e ironia fuori luogo. Durante una recente puntata del programma “Donne sull’orlo di una crisi di nervi”, in onda su Rai 3, Piero Chiambretti ha ospitato Vittorio Feltri, da lui presentato come “il direttore dei direttori”, per commentare con il suo stile tagliente titoli di giornale legati a fatti di cronaca e attualità. Nel corso della trasmissione, si è parlato del tema della violenza sulle donne, prendendo spunto da una recente dichiarazione del ministro della Giustizia Carlo Nordio, il quale ha suggerito alle donne vittime di abusi di rifugiarsi in chiesa o in farmacia. 🔗Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Feltri Shock in TV: Battuta Sessista sulle Vittime di Violenza Scatena Polemiche

Scopri altri approfondimenti

Feltri e la battuta choc su Nordio: “Le vittime di violenza possono venire a casa mia, se sono bone”

Durante la puntata di "Donne sull’orlo di una crisi di nervi", Vittorio Feltri ha pronunciato una battuta choc su Nordio, affermando che le vittime di violenza possono venire a casa sua se sono "bone.

Dove vedere l’Eurovision 2025 in tv, streaming e radio e a che ora inizia e finisce

L'Eurovision Song Contest 2025 si svolgerà dal 13 al 17 maggio. Scopri dove seguire l'evento in tv, streaming e radio, insieme agli orari di inizio e fine delle semifinali e della finale.

Apple Tv+, le uscite di maggio 2025: Fountain of Youth

Scopri le entusiasmanti novità di Apple TV+ per maggio 2025! In questa guida, esploreremo le migliori uscite del mese, tra film avvincenti e serie coinvolgenti.

Se ne parla anche su altri siti

Bufera su Vittorio Feltri per la battuta sulle donne violentate: "Se sono bone possono venire a casa mia"

Lo riporta virgilio.it: Polemiche sui social per una battuta di Vittorio Feltri sulle donne violentate pronunciata durante il programma di Piero Chiambretti su Rai 3 ...

Vittorio Feltri e la battuta ironica su un eventuale Papa di colore, “Un altro extracomunitario che si insedia in Italia”

Da msn.com: Vittorio Feltri dice la sua sul possibile profilo del ... Il commento si chiude con una battuta che sintetizza il pensiero dell’autore: “Quindi, è vero, non è escluso che la fumata bianca ...