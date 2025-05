Federlegnoarredo festeggia 80 anni nel 2024 raggiunti 52 mld di fatturato

Nel 2024, FederlegnoArredo celebra 80 anni di storia, con un fatturato di 52 miliardi di euro. Durante l’Assemblea di Venezia, il settore ha riconosciuto il suo ruolo strategico e si è proiettato verso il futuro, rafforzando la propria leadership e puntando su innovazione e sostenibilità per continuare a crescere.

VENEZIA (ITALPRESS) – Un traguardo importante da cui guardare al futuro. FederlegnoArredo ha celebrato i suoi 80 anni durante l’ Assemblea Annuale tenutasi dal 22 al 24 maggio sull’isola di San Servolo, Venezia. Tre giornate dense di incontri e riflessioni che hanno rilanciato il ruolo strategico della filiera legno-arredo nel contesto globale, tra sostenibilità, innovazione tecnologica e scenari economici di grande incertezza. Il 2024 si è chiuso con un fatturato complessivo di circa 52 miliardi di euro, di cui quasi 20 miliardi legati all’export, che registra tuttavia un lieve calo del 2,1%. 🔗 Leggi su Unlimitednews.it © Unlimitednews.it - Federlegnoarredo festeggia 80 anni, nel 2024 raggiunti 52 mld di fatturato

FederlegnoArredo: 80 Anni di Storia celebrati a Venezia tra innovazione e Made in Italy; Federlegnoarredo festeggia 80 anni a venezia tra sostenibilità, design e sfide globali per il legno-arredo; Federlegno 80 anni di futuro | La sostenibilità si costruisce Claudio Feltrin e l'evento a Venezia per il traguardo | le difficoltà si vincono stando uniti

