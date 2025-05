FC 25 Obiettivo Live | Bruun e Lukébakio Menzioni d’onore TOTS

Bentornati agli obiettivi settimanali di EA Sports FC 25! Questa settimana, scopriamo come completare il “Nuovo Obiettivo Live: TOTS Bruun e Lukébakio Menzioni d’Onore,” uscito il 23 maggio 2025. Un appuntamento che si rinnova regolarmente per permetterci di ottenere premi esclusivi e rafforzare la squadra con i protagonisti dell’attuale TOTS.

Nuovo appuntamento con gli obiettivi settimanali di EA Sports FC 25! Scopriamo insieme come completare quello denominato Nuovo obiettivo Live: TOTS Bruun e Lukébakio Menzioni d’onore TOTS uscito in data 23 maggio 2025. Questo obiettivo si rinnova praticamente ogni settimana! Nuovo Obiettivo Bruun e Lukébakio Menzioni d’onore TOTS. Completa 4 sfide su 5 per ottenere Signe Bruun Menzioni d’onore TOTS e Dodi Lukébakio Menzioni d’onore TOTS, PS e pacchetti premio! Premi non scambiabili. Numero di incarichi da completare: 4 su 5. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com © Imiglioridififa.com - FC 25, Obiettivo Live: Bruun e Lukébakio Menzioni d’onore TOTS

Scopri altri approfondimenti

FC 25, Obiettivo Live: TOTS: Spirito Champions

Nuovo appuntamento con gli obiettivi settimanali di EA Sports FC 25! Scopri come completare il "Nuovo Obiettivo Live: TOTS Spirito Champions", disponibile dal 16 maggio 2025.

FC 25, si rinnova l’Obiettivo Live: Punti Rush

EA Sports FC 25 si rinnova con il Nuovo Obiettivo Live: Punti Rush! Ogni settimana avrai l'opportunità di affrontare sfide avvincenti e guadagnare premi esclusivi.

FC 25, Obiettivo Live: Milinkovi?-Savi? e Kylie Strom Menzioni d’onore TOTS

È tempo di scoprire i nuovi obiettivi settimanali in EA Sports FC 25! Questa settimana, ci concentriamo sul Nuovo Obiettivo Live dedicato a TOTS Milinkovi?-Savi? e alle Menzioni d'Onore TOTS di Kylie Strom, rilasciati il 16 maggio 2025.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

3 punti con l'obiettivo salvezza: parlano Giampaolo, Gallo e Ramadani; LIVE PRIMAVERA - Cesena-Inter 0-0, 16': Miracolo di Calligaris! Il portiere è decisivo sull'incornata...; Campionato Serie A: risultati e classifica; FC 25, Obiettivo Live: TOTS: Spirito Champions. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

FC 25, si rinnova l’Obiettivo Live: Punti Rush

Come scrive imiglioridififa.com: Ricordiamo che EA Sports FC 25 è disponibile in tutto il mondo dal 27 settembre su Playstation 4, Playstation 5, Xbox Series X/S, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Chi ha effettuato il pre-order della ...

Nuovi Obiettivi Live su FC 25: Coppa TOTS SERIE A

Riporta imiglioridififa.com: Su EA Sports FC 25 è arrivato un nuovo evento a tempo limitato: la Coppa TOTS SERIE A. Giocando e vincendo partite nella modalità Amichevoli Ultimate Team Live, puoi ottenere pacchetti esclusivi e ...

EA Sports FC 25, disponibile il primo Live Tuning Update: ecco cosa cambia

Da msn.com: Electronic Arts sta iniziando a lavorare per garantire il giusto bilanciamento di EA Sports FC 25 ... Live Tuning Update è già disponibile da questo momento su PS5, Xbox Series X|S e PC: l ...