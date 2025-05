' Fattorie Garofalo' nel mirino dei ladri | terzo raid nella stessa azienda | VIDEO

Fattorie Garofalo di Capua finisce nel mirino dei ladri per il terzo tentativo di furto, sventato ancora una volta. Due malviventi, arrivati con un’auto, hanno cercato di intrufolarsi nello stabilimento per trafugare merce facilmente caricabile. Un video testimonia i momenti dell’intervento, evidenziando la crescente instabilità e il rischio che affrontano le aziende locali.

GUARDA IL VIDEO. Ladri tentano il colpaccio alle Fattorie Garofalo

