Falsi pareri a falsi interpelli l’Agenzia invita a fare attenzione

L'Agenzia delle Entrate pone in guardia contro la diffusione di falsi pareri e interpelli riguardanti l'accollo di debiti tributari, spesso presentati come chiarimenti ufficiali. Questi documenti ingannevoli riguardano la compensazione di crediti d'imposta e possono creare confusione tra i contribuenti. È fondamentale verificare sempre l'autenticità delle informazioni per evitare eventuali problematiche fiscali.

Riscontrata la circolazione di finte risposte che vengono spacciate per chiarimenti delle Entrate sul tema dell’accollo di debiti tributari altrui estinti tramite compensazione di crediti d’imposta... 🔗 Leggi su Fiscooggi.it

