False partite Iva | chiuse 2000 attività fraudolente entro aprile 2025

Entro aprile 2025, sono state chiuse circa 2.000 partite IVA false o fraudolente, di cui oltre 10.000 intercettate dal 2023. Le autorità si mostrano ottimiste, affermando che il lavoro di contrasto all'evasione e alle attività fraudolente sta dando risultati concreti, riducendo le pratiche illecite di soggetti che avviano e chiudono attività per scopo di frode.

Sulle false partite Iva "Stiamo lavorando bene", nel 2025 "ad oggi fino al 30 aprile abbiamo intercettato e chiuso duemila partite Iva. Sono diecimila i soggetti intercettati dal 2023. Stiamo parlando di falsi imprenditori, soggetti che avviano attività in frode, che chiudono la partita Iva entro pochi mesi. E' anche concorrenza sleale ". Il direttore dell' Agenzia delle Entrate, Vincenzo Carbone, lo ha indicato intervenendo al Festival dell'Economia organizzato a Trento da Gruppo 24 Ore e Trentino Marketing. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - False partite Iva: chiuse 2000 attività fraudolente entro aprile 2025

