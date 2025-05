Falcone a Palermo la ‘veleggiata della legalità’ della Lega navale italiana

La Lega Navale Italiana di Palermo ricorda con rispetto le vittime della strage di Capaci, tra cui il giudice Giovanni Falcone e la sua delegata Francesca Morvillo. L'evento, noto come la ‘Veleggiata della Legalità’, è un tributo alle vittime della mafia e un impegno condiviso per promuovere la legalità e la memoria.

"Rivolgo un pensiero deferente per i giudici Giovanni Falcone e Francesca Morvillo, per gli agenti Antonio Montinaro, Rocco Dicillo e Vito Schifani, assassinati dalla mafia il 23 maggio del 1992, e per le tante vittime che in silenzio hanno portato avanti la propria missione fino all'estremo sacrificio", dice il presidente della Lega navale italiana, Donato Marzano, in occasione del 33esimo anniversario della strage.

Legalità in rotta: da Napoli a Palermo, il viaggio nel ricordo di Falcone

Domani salpano da Napoli alla volta di Palermo la MareNostrum Dike e il viaggio della legalità, un percorso simbolico in ricordo di Giovanni Falcone.

La “Morvillo Falcone” e l’impegno per la legalità, nel nome di Melissa Bassi

La Morvillo Falcone di Brindisi celebra la legalità e il ricordo di Melissa Bassi. Oggi, la preside Irene Esposito ha presentato la cerimonia commemorativa del 19 maggio, in occasione del 13esimo anniversario della tragica strage che ha segnato la comunità, rafforzando l'impegno educativo contro ogni forma di violenza e per l'affermazione dei valori democratici.

Pnrr, da TopNetwork e Comune Palermo una piattaforma per la legalità

Il convegno “PNRR e infiltrazioni mafiose. Strumenti di prevenzione e di contrasto” si è svolto al Dipartimento SEAS dell’Università degli Studi di Palermo, approfondendo tematiche cruciali come trasparenza, legalità e gestione dei fondi pubblici, grazie alla collaborazione tra TopNetwork e il Comune di Palermo per promuovere una piattaforma dedicata alla legalità.