Fabregas | Favore a Conte? Lo rispetto ma nel calcio no amici!

Cesc Fabregas ha espresso rispetto per Conte, ma sottolinea che nel calcio non ci sono amici. Intercettato al Sinigaglia prima di Como-Inter, ultima giornata di Serie A decisiva per lo scudetto 2024/25, il tecnico spagnolo ha rilasciato alcune parole a DAZN, rafforzando il suo punto di vista.

Fabregas è stato intercettato al Sinigaglia, dove tra poco, alle ore 20.45, andrĂ in scena Como-Inter, partita valevole per l’ultima giornata del campionato di Serie A che assegnerĂ ufficialmente lo scudetto 202425. Ecco quanto detto a DAZN prima dell’ingresso in campo dal tecnico spagnolo IDEA – Cesc Fabregas ha parlato così prima di Como-Inter: « Cosa significherebbe battere l’ Inter? Sarebbe mettere il punto finale a una grandissima stagione, una stagione con tanti alti e bassi ma con continuitĂ di lavoro ed è stata la nostra forza questa. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Fabregas: «Favore a Conte? Lo rispetto, ma nel calcio no amici!»

Contenuti che potrebbero interessarti

Serena Enardu rompe il silenzio: "Io e Pago ci siamo lasciati. Rispetto, per favore"

Serena Enardu rompe il silenzio sulla sua relazione con Pago, confermando la rottura e chiedendo rispetto.

Serena Enardu rompe il silenzio: "Io e Pago ci siamo lasciati. Rispetto, per favore"

Serena Enardu rompe il silenzio sulla sua recente rottura con Pago, chiedendo rispetto per la situazione.

M5s contro il governo: “Sbarchi aumentati di sette volte rispetto al Conte II. Dov’è finito il vostro blocco navale?”

Il M5S attacca il governo, evidenziando un incremento dei sbarchi di sette volte rispetto al Conte II e chiedendo spiegazioni sul blocco navale promesso.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Baroni e Fabregas gli “amici” di Antonio in aiuto degli azzurri. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Fabregas: «Il Como gioca sempre per vincere, spero che un giorno non mi farete più la domanda»

Lo riporta ilnapolista.it: Cesc Fabregas, tecnico del Como, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di campionato contro l'Inter.

Baroni e Fabregas gli “amici” di Antonio in aiuto degli azzurri

Da ilmattino.it: Conte attende buone nuove da Baroni ed ex «allievi» per completare l’investitura... tricolore. Non è in gioco l’araldica, ma il... gioco di parole rende comunque ...

Fabregas esalta Inzaghi: "Della sua Inter mi piace tutto. Conte è un campione e sa cosa fare"

Segnala msn.com: Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il tecnico del Como Cesc Fabregas ha parlato così della lotta Scudetto tra Inter e Napoli che si è infiammata con il pari degli azzurri contro ...