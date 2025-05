F1 Lewis Hamilton | Ottima FP2 la base della vettura è buona ma qualche modifica la proveremo

Nella seconda sessione di prove libere del GP di Monaco, Lewis Hamilton si è distinto, conquistando la terza posizione, mentre Ferrari si conferma positiva con Charles Leclerc che ha dominato entrambi i turni. La giornata ha segnato una base solida per la Mercedes, con alcuni adattamenti ancora da testare, mentre le prove hanno mostrato un'incertezza intrigante in vista delle qualifiche.

Una giornata positiva in casa Ferrari. Charles Leclerc ha svettato in entrambi i turni odierni, mentre Lewis Hamilton non è stato da meno, centra la terza posizione al termine della seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Monaco, ottavo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato di Montecarlo la SF-25 ha messo in mostra una delle migliori versioni del proprio anno tribolato e anche il sette volte campione del mondo ha chiuso con buoni tempi. Il più veloce della sessione pomeridiana è risultato Charles Leclerc con il tempo di 1:11. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, Lewis Hamilton: “Ottima FP2, la base della vettura è buona ma qualche modifica la proveremo”

