F1 Lando Norris | Monaco è sempre divertente anche se stressante Devo fare di più

Il GP di Monaco del 2025 ha messo alla prova Lando Norris, tra momenti di divertimento e stress. Con casa McLaren ancora in fase di sviluppo, Norris ha affrontato un primo giorno difficile, concluso con piazzamenti non perfetti. Come il suo compagno Oscar Piastri, il talento britannico è determinato a migliorare nelle prossime sessioni, per conquistare risultati migliori su questa pista iconica.

Lavori in corso in casa McLaren. Così come Oscar Piastri, anche Lando Norris ha vissuto un day-1 non semplicissimo al GP di Monaco, ottavo atto del Mondiale 2025 di Formula 1. Il britannico si è infatti dovuto accontentare della terza e della quarta posizione nelle due prove libere, sintomo di dover curare ancora qualcosa in vista delle attesissime qualifiche di domani. Il nativo di Bristol ha dovuto fare i conti con la grande competitività emersa dalla Ferrari, in particolare quella di Charles Leclerc.

