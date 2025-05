F1 Andrea Kimi Antonelli | Giornata dedicata alle gomme Voglio crescere sessione dopo sessione

Andrea Kimi Antonelli, giovane pilota italiano, ha trascorso una giornata all’insegna delle gomme e della crescita nel Principato di Monaco. Dopo aver concluso la seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Monaco 2025 in nona posizione, Antonelli continua a imparare e migliorare, cercando di scoprire i segreti del difficile tracciato di Montecarlo con la sua W16.

Una giornata di apprendistato nel Principato per Andrea Kimi Antonelli. Il pilota italiano, nono al termine della seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Monaco, ottavo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025, ha cercato di trovare i segreti del tracciato di Montecarlo con una W16 che ha messo in mostra alti e bassi. Ad ogni modo nessun errore di rilievo per il giovane talento bolognese che manda in archivio la prima giornata monegasca con spunti importanti. Il miglior tempo della FP2 lo ha messo segno Charles Leclerc in 1:11.

