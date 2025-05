Ezio Greggio e Marina Suma a Salina per il Marefestival 2025 | Premio Troisi e omaggi all’eredità di Massimo Troisi

Dal 13 al 15 giugno 2025, l'isola di Salina ospiterà la XIV edizione del Marefestival, con guest come Ezio Greggio e Marina Suma. Premio Troisi e omaggi all'eredità di Massimo Troisi rendono questa suggestiva manifestazione tra arte, memoria e spettacolo un appuntamento imperdibile, supportato da Rai Sicilia e TGR. Un tributo all'eccellenza e alla creatività del nostro cinema e cultura.

Dal 13 al 15 giugno 2025 l'isola eoliana ospita la XIV edizione del Marefestival Salina con il patrocinio di Rai Sicilia e la media partnership della TGR. Premiati anche l'apneista Luca Sherif e il talento emergente del documentario "Fragile". Un evento tra arte, memoria e spettacolo, Ecco Marefestival 2025. Il cuore delle Eolie torna a battere per il grande cinema e il teatro con la XIV edizione del Marefestival Premio Troisi, in programma da venerdì 13 a domenica 15 giugno 2025, a Salina. Un appuntamento divenuto punto di riferimento per omaggiare l'indimenticato Massimo Troisi, a 31 anni dalla sua scomparsa, nei luoghi dove fu girato il suo ultimo capolavoro, Il Postino.