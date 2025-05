Ex Inter Ventola | Ecco come gestire la pressione in campo | VIDEO

Scopri come gestire la pressione in campo con Nicola Ventola, ex attaccante di Bari, Inter e Bologna. Nel suo video, Ventola condivide preziosi consigli su come affrontare le situazioni di maggiore stress durante le gare, grazie alla sua esperienza in Serie A. Un’opportunità per migliorare la concentrazione e il rendimento nei momenti più intensi.

Nicola Ventola, ex attaccante di Bari, Inter e Bologna in Serie A, ha spiegato cosa fare in campo quando la pressione si alza. Il video. Nicola Ventola, ex attaccante di Bari, Inter e Bologna in Serie A, ha spiegato cosa fare in campo quando la pressione si alza. Una volta affinata la tecnica, arriva il momento di dimostrare di cosa sei capace. Guarda il video con le parole di Ventola 🔗Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Ex Inter, Ventola: “Ecco come gestire la pressione in campo” | VIDEO

