Europei di Tuffi Italia super | Pellacani è oro dal metro E nel mixed con Santoro arriva l’argento

Ai Campionati Europei di Tuffi ad Antalya, l’Italia brilla ancora, conquistando due medaglie in una giornata storica. Chiara Pellacani si aggiudica l'oro nel trampolino dal metro e, insieme a Santoro, l'argento nel mixed. Dopo il bronzo nel team event, questa notte italiana si arricchisce di prestigio e soddisfazione.

Antalya, 23 maggio 2025 – A seguito del bronzo nel Team Event (leggi qui) ottenuto nelle prime finali degli Europei di Tuffi, l’Italia sale ancora sul podio e lo fa per ben due volte. Chiara Pellacani mette al collo due medaglie. La prima l’ha conquista nel tuffo individuale dal metro, con 235 punti (e storicamente dopo la grande Tania Cagnotto ), mentre la seconda arriva nella coppia del sincro mixed con Matteo Santoro, che aggiunge un alloro personale in competizione. Ed è l’argento il colore del successo. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

